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18:46, 2 июня 2025Бывший СССР

Стало известно об уничтожении украинского пункта БПЛА

Воздушная разведка группировки войск «Север» уничтожила украинский пункт БПЛА
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Средства воздушной разведки группировки войск «Север» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Украины, располагавшийся в Сумской области. Об этом сообщает репортер Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Руденко.

«После определения и подтверждения точных координат места нахождения противника было принято решение об огневом воздействии», — сказано в публикации.

Сообщается, что средства объективного контроля в реальном времени подтвердили прямое попадание по пункту управления БПЛА ВСУ, последующий пожар и уничтожение.

Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали группу женщин-операторов БПЛА в Сумской области. Удар был нанесен по пункту управления, где находились операторы дронов 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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