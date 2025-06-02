Стало известно об уничтожении украинского пункта БПЛА

Воздушная разведка группировки войск «Север» уничтожила украинский пункт БПЛА

Средства воздушной разведки группировки войск «Север» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Украины, располагавшийся в Сумской области. Об этом сообщает репортер Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Руденко.

«После определения и подтверждения точных координат места нахождения противника было принято решение об огневом воздействии», — сказано в публикации.

Сообщается, что средства объективного контроля в реальном времени подтвердили прямое попадание по пункту управления БПЛА ВСУ, последующий пожар и уничтожение.

Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали группу женщин-операторов БПЛА в Сумской области. Удар был нанесен по пункту управления, где находились операторы дронов 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.