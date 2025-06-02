Сыновья российского миллиардера устроили перестрелку в центре города

В Оренбурге сыновья миллиардера устроили перестрелку в центре города

В Оренбурге трое сыновей местного миллиардера устроили перестрелку в центре города. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, в ресторане начался конфликт между владельцем фитнес-центра и одним из сыновей миллиардера. Он перерос в драку, участники которой переместились на улицу. Братья достали из машин травматические пистолеты и открыли стрельбу по оппоненту, а затем его избили. Предварительно, причиной ссоры стала измена девушки одного из братьев с пострадавшим.

Владельца фитнес-центра доставили в реанимацию с шестью пулевыми ранениями, а нападавшие сбежали. В доме одного из них уже прошли обыски. Возбуждено дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Никто из братьев пока не задержан.

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