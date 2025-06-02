Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:40, 2 июня 2025Силовые структуры

Сыновья российского миллиардера устроили перестрелку в центре города

В Оренбурге сыновья миллиардера устроили перестрелку в центре города
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Оренбурге трое сыновей местного миллиардера устроили перестрелку в центре города. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, в ресторане начался конфликт между владельцем фитнес-центра и одним из сыновей миллиардера. Он перерос в драку, участники которой переместились на улицу. Братья достали из машин травматические пистолеты и открыли стрельбу по оппоненту, а затем его избили. Предварительно, причиной ссоры стала измена девушки одного из братьев с пострадавшим.

Владельца фитнес-центра доставили в реанимацию с шестью пулевыми ранениями, а нападавшие сбежали. В доме одного из них уже прошли обыски. Возбуждено дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Никто из братьев пока не задержан.

Ранее стало известно, что мужчина ограбил жительницу Подмосковья, пригласив ее на свидание.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о мерах в России после взрыва не добравшейся до пункта назначения фуры

    Назван ущерб от махинаций с санаторием для инвалидов-афганцев и бойцов СВО

    Раскрыта предельная дальность создаваемых Украиной ударных ракет

    Ряду российских регионов пообещали до 36 градусов жары

    Аршавин продлил контракт с «Зенитом»

    Нового президента Польши сочли препятствием для Украины

    Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области превысило 100

    Губернатор оценил обстановку в Иркутской области после первой с начала СВО атаки на Сибирь

    Ушла из жизни автор песен советских звезд Омонуллаева

    Операторы российской разведки показали зачистку позиций ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости