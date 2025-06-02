Терапевт назвал группу наиболее подверженных магнитным бурям россиян

Терапевт Кондрахин: Магнитная буря особо опасна неврологическим больным

Аномально мощные магнитные бури очень опасны, причем есть некоторые диагнозы, из-за которых люди становятся наиболее подверженными влиянию этих природных явлений. Об этом в интервью «Ридусу» рассказал терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.

Он назвал группу риска среди таких россиян, которым особо опасны «восьмибалльные штормы». В частности, по его мнению, в нее попадают люди с хроническими заболеваниями сердца, легочной системы.

Помимо этого, «магнитка» помешает здоровью тем, кто страдает неврологическими патологиями. Их нервная система не способна принимать нагрузку, пояснил врач. Также он объяснил, что проблемы будут и для тех людей, кто борется с острыми инфекциями, так как ослабленному организму еще и приходится подстраиваться под магнитный фон.

В целом всем россиянам важно в день магнитной бури быть осторожными, напомнил Кондрахин. «Если это несколько дней, то это стараться психологически не перегружать себя, высыпаться, стараться обойтись без препаратов-стимуляторов — не пытаться себя каким-то образом насиловать, выполнять сверхзадачи», — заключил терапевт.