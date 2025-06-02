Трамп отреагировал на теорию о «клонах Байдена»

Трамп сделал репост теории о «клонах Байдена»

Президент США Дональд Трамп сделал репост теории о том, что его предшественник Джо Байден был заменен клонами в 2020 году. Ссылку на соответствующую публикацию Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Нет никакого Джо Байдена — казненного в 2020 году. Клоны Байдена, двойники и роботизированные бездушные безмозглые существа — вот что вы видите. Демократы не видят разницы», — утверждается в оригинальном сообщении.

Отмечается, что сам американский лидер публикацию никак не прокомментировал.

Ранее конгрессмен Ронни Джексон, который работал врачом Трампа, заявил, что окружение бывшего президента Байдена знало об ухудшении его состояния еще в 2019 году. До этого стало известно, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты.