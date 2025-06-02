Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:05, 2 июня 2025Путешествия

Туристка принесла в отель фрукт и нарвалась на штраф в 12 тысяч рублей

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Туристка из Китая принесла в номер отеля в Сингапуре дуриан и нарвалась на крупный штраф. Соответствующий пост она разместила в китайской социальной сети Xiaohongshu, на публикацию обратило внимание издание Asia One.

Пользовательница с ником Blue Mulberry написала, что во время прогулки по городу они с подругой наткнулись на ларек, продающий дуриан. Девушка купила очищенный фрукт в контейнере за 13 сингапурских долларов (около 790 рублей) и решила съесть его в номере.

Материалы по теме:
Как выбрать отель и не испортить отпуск? Правила выбора хорошего отеля и советы экспертов
Как выбрать отель и не испортить отпуск?Правила выбора хорошего отеля и советы экспертов
7 августа 2023
Как россиянка переехала в Сингапур: особенности жизни в стране, плюсы и минусы
Как россиянка переехала в Сингапур:особенности жизни в стране, плюсы и минусы
6 августа 2019

Во время поездки в такси китаянка заметила, что характерный запах дуриана начинает просачиваться через упаковку, и плотнее завернула ее в пищевую пленку. В отеле туристка полакомились фруктом, а на следующий день обнаружила записку от персонала. В ней говорилось, что горничная обнаружила запах дуриана в номере, и теперь гостье придется заплатить 200 сингапурских долларов (около 12 тысяч рублей) за уборку.

«Мы с подругой были ошеломлены и не могли поверить своим глазам», — призналась автор публикации.

Другие пользователи соцсети в комментариях рассказали, что попадали в похожую ситуацию в отелях Азии. Однако некоторым повезло больше, и сотрудники остановили их прежде чем они пронесли дуриан в номер.

В июне 2024 года тайские власти постановили уничтожить три тонны испорченного дуриана ради сохранения репутации страны. Частично несвежие фрукты были предназначены для экспорта в Китай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава украинской делегации прокомментировал итоги переговоров в Стамбуле

    Алюминий в США резко подорожал из-за решения Трампа

    В Подмосковье учительница засудила мать не захотевшего больше выходить к доске школьника

    В России подорожало популярное лакомство

    Мужчина с матерью и сожительницей заложили взрывчатку в российском регионе и попались

    Юлия Снигирь показала лицо без макияжа в день своего 42-летия

    На Украине заявили о братских отношениях с двумя странами

    Туристка принесла в отель фрукт и нарвалась на штраф в 12 тысяч рублей

    Молодые супруги в Москве прятали сотни свертков с героином в детской коляске

    Одной сфере в России предрекли перемены после проезда фур с дронами по стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости