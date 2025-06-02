Угон БТР российскими военными на глазах у ВСУ попал на видео

Российские военные угнали канадский БТР на глазах у ВСУ

Российские военнослужащие угнали бронетранспортер (БТР) на глазах у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!».

На кадрах разведывательная рота 22-го мотострелкового полка Вооруженных сил (ВС) России угоняет канадский БТР LAV Super Bison прямо на глазах у противника. Украинский механик-водитель побежал вслед за техникой, однако остановить угонщиков у него не получилось.

Ранее на видео попала попытка бойцов ВСУ прорваться через минный шлагбаум в Курской области на боевой машине пехоты (БМП) производства США Bradley. По информации авторов поста, в результате БМП, ее экипаж и находившийся внутри десант были уничтожены.

