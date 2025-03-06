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14:11, 6 марта 2025Россия

Попытку бойцов ВСУ на технике НАТО прорвать минный шлагбаум под Курском сняли на видео

Опубликовано видео с подрывом БМП Bradley ВСУ на минах в Курской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с попыткой бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на технике НАТО прорваться через минный шлагбаум в Курской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!».

На кадрах объективного контроля, как утверждается, боевая машина пехоты (БМП) производства США Bradley, которая направляется к заминированному российскими инженерами участку. Бойцы ВСУ не замечают ловушку и наезжают на мину, после чего происходит мощный взрыв, сопровождающийся громкими возгласами военных Вооруженных сил России, призывающих сослуживцев дополнительно открыть огонь из ручного противотанкового гранатомета.

По информации авторов поста, в результате БМП, ее экипаж и находившийся внутри десант были уничтожены.

Как рассказал «Ленте.ру» полковник в отставке Анатолий Матвийчук, минный шлагбаум — это метод дистанционного минирования при помощи систем залпового огня или авиации. По его словам, использование этой тактики позволило ограничить маневренность ВСУ в Курской области.

5 ноября о применении минного шлагбаума в подвергшемся атаке Украины российском регионе сообщало Минобороны России. Как рассказали в ведомстве, это позволило восстановить государственную границу возле населенного пункта Новый Путь.

ЖЗЛ
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