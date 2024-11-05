Раскрыты особенности создания минного шлагбаума под Курском против ВСУ

Полковник Матвийчук минные шлагбаумы ограничивают маневренность противника

Использование минного шлагбаума против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области позволило ограничить маневренность противника, объяснил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Особенности применения подобных конструкций специалист описал в беседе с «Лентой.ру».

5 ноября Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ смогли перекрыть маршрут прорыва ВСУ в Глушковский район под Курском за счет минного шлагбаума. Отмечается, что таким образом им удалось восстановить государственную границу возле населенного пункта Новый Путь.

«Это дистанционное минирование, которое было выполнено системами залпового огня или авиацией, которые не позволяют противнику маневрировать, блокируя их в определенных районах для последующего уничтожения», — рассказал эксперт.

Это основной способ задержать противника, многие страны его применяют. Великолепный способ создания рубежей или «шлагбаумов», которые при подрыве не позволяют противнику двигаться в избранном им направлении Анатолий Матвийчук военный эксперт полковник в отставке

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что РФ освободит Курскую область от Вооруженных сил Украины (ВСУ). После чего на этой территории будет востребована работа волонтеров, обратился он к активистам военно-патриотического центра «Вымпел» из Курской области.