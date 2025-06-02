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10:56, 2 июня 2025Культура

Ушла из жизни автор песен советских звезд Омонуллаева

Автор песен советских артистов Дилором Омонуллаева умерла в возрасте 65 лет
Андрей Шеньшаков

Кадр: OMON-OMON / YouTube

Советская и узбекская артистка, композитор и педагог Дилором Омонуллаева ушла из жизни в возрасте 65 лет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заслуженного деятеля искусств Узбекистана Турсунали Кузиева.

По информации источника, сердце Омонуллаевой перестало биться 31 мая, она находилась в родном Ташкенте. Местные СМИ отмечают значимый вклад артистки в узбекскую культуру и то, что она «стала путеводной звездой на творческом пути сотен певцов».

Омонуллаева при жизни была удостоена звания «Заслуженный деятель культуры Узбекистана», а также награждена орденом «Дружбы». Известно, что Омонуллаева является автором многих хитов советского периода. Кроме того, Дилором написала музыку к известному советскому мультфильму 1985 года «Цветочная песенка».

Ранее стало известно, что народный артист России и отец Филиппа Киркорова Бедрос умер на 93-м году жизни.

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