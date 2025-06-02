Sky News: Украина атаковала российские аэродромы от отчаяния

Украина устроила атаку на российские военные аэродромы от отчаяния, считает британский телеканал Sky News.

В статье утверждается, что Киев пошел на такой шаг, потому что ему больше нечего терять. Однако, как напоминает телеканал, прежде атаки Украины уже вызывали ответные удары со стороны России.

В воскресенье, 1 июня, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали несколько российских регионов. Они нанесли удары по объектам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Дроны на территории регионов завезли в фурах, беспилотники вылетали прямо из них.

По утверждению президента Украины Владимира Зеленского, при атаке были задействованы 117 беспилотников. Операцию возглавил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).