В МИД ответили на вопрос о новом после России в Турции

Захарова не стала комментировать сообщения о назначении Вершинина послом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала комментировать сообщения о возможном назначении замглавы МИД Сергея Вершинина новым послом России в Турции. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначение послов — прерогатива президента», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщило, что Вершинин станет новым послом России в Турции. «Сергей Вершинин сменит на посту посла РФ в Турции Алексея Ерхова, занимающего эту должность с 2017 года», — указывает издание.

До этого Вершинин проводил переговоры с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем по поводу ситуации и безопасности судоходства в Черном море.

