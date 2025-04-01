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13:44, 1 апреля 2025Мир

Россия и Турция обсудили ситуацию в Черном море

МИД: Россия и Турция обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил ситуацию и безопасность судоходства в Черном море с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Особое внимание было уделено украинскому кризису в контексте активных усилий по поиску путей его урегулирования с упором на устранение коренных причин конфликта. В этом контексте была рассмотрена текущая ситуация в черноморской акватории с учетом российско-турецких наработок по теме безопасности судоходства», — подчеркнули в МИД.

Ранее украинская сторона заявила, что договоренности между Москвой и Киевом о перемирии в акватории Черного моря начнут действовать после заключения отдельного соглашения.

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