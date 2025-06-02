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13:05, 2 июня 2025Россия

В приграничной зоне начались внеплановые учения по гражданской обороне

Гладков: В Белгороде начались внеплановые учения по гражданской обороне
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В приграничной зоне начались внеплановые учения по гражданской обороне. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram.

«В Белгороде начались учения по гражданской обороне», — написал губернатор, отметив, что тренировки являются внеплановыми.

Других деталей об учениях в российском городе он не привел.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил о намерении привести в порядок все объекты гражданской обороны в стране, преимущественно убежища и укрытия. На эти цели потребуется 155 миллиардов рублей.

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