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14:00, 2 июня 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о секретных допсоглашениях по ресурсной сделке с США

Нардеп Железняк: Кабмин Украины засекретил два допсоглашения по сделке с США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Правительство Украины засекретило два дополнительных соглашения с Вашингтоном по ресурсной сделке. Об этом рассказал в Telegram депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«По факту, по нашему запросу Минэкономики и их агентство отказались предоставлять два дополнительных соглашения. (...) Те переслали на свое агентство, а та сказала, что это "коммерческая тайна"», — говорится в публикации нардепа.

Что именно регулируют два допсоглашения с США, не уточняется.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил нежелание Киева заключать мир с Москвой. Он заявил, что президент США Дональд Трамп не может подтолкнуть страну к заключению невыгодной сделки, которую, по его мнению, Россия не будет соблюдать.

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