В России оценили влияние немецких дальнобойных ракет на ход СВО

Военный аналитик Шлепченко заявил, что немецкие Taurus не изменят ход СВО

Ситуация в зоне специальной военной операции (СВО) такова, что уже никакое оружие, в том числе ядерное, не сможет изменить ход событий в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ), а спровоцировать форсированное уничтожение ВСУ — вполне. Об этом заявил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

«На текущем этапе конфликта решается не то, кто победит [в конфликте], а то, какой ценой победит Россия, и именно в русле этой логики будет действовать Запад», — подчеркнул аналитик.

Шлепченко также оценил, как изменит ситуацию возможное появление у ВСУ ракет из Германии Taurus («Таурус»). Эксперт отметил, что немецкие ракеты, в отличие от британских Storm Shadow/SCALP-EG, имеют большую дальность полета: около 550 против 290 километров. Шлепченко назвал Taurus сложной для обнаружения дальнобойной и точной ракетой, предназначенной для уничтожения точечных высокозащищенных целей.

«И в этом качестве она наиболее опасна для наших штабов, в том числе очень высокого уровня, в которых могут находиться не только командующие полками, бригадами и дивизиями, но и генералы, руководящие армиями и группировками», — пояснил спикер.

По его словам, ФРГ может отправить ВСУ не более 150 ракет. Шлепченко считает, что намного большую опасность представляет наращивание Киевом производства ракет «Нептун» на базе советской противокорабельной Х-35 с дальностью до 280 километров.

Ранее Минобороны России сообщило об атаках на производства ударных беспилотников ВСУ, места их запуска и хранения. Удары наносили авиация, артиллерия, ракетные войска и дроны.