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13:12, 2 июня 2025Бывший СССР

В России оценили влияние немецких дальнобойных ракет на ход СВО

Военный аналитик Шлепченко заявил, что немецкие Taurus не изменят ход СВО
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ситуация в зоне специальной военной операции (СВО) такова, что уже никакое оружие, в том числе ядерное, не сможет изменить ход событий в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ), а спровоцировать форсированное уничтожение ВСУ — вполне. Об этом заявил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

«На текущем этапе конфликта решается не то, кто победит [в конфликте], а то, какой ценой победит Россия, и именно в русле этой логики будет действовать Запад», — подчеркнул аналитик.

Шлепченко также оценил, как изменит ситуацию возможное появление у ВСУ ракет из Германии Taurus («Таурус»). Эксперт отметил, что немецкие ракеты, в отличие от британских Storm Shadow/SCALP-EG, имеют большую дальность полета: около 550 против 290 километров. Шлепченко назвал Taurus сложной для обнаружения дальнобойной и точной ракетой, предназначенной для уничтожения точечных высокозащищенных целей.

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«И в этом качестве она наиболее опасна для наших штабов, в том числе очень высокого уровня, в которых могут находиться не только командующие полками, бригадами и дивизиями, но и генералы, руководящие армиями и группировками», — пояснил спикер.

По его словам, ФРГ может отправить ВСУ не более 150 ракет. Шлепченко считает, что намного большую опасность представляет наращивание Киевом производства ракет «Нептун» на базе советской противокорабельной Х-35 с дальностью до 280 километров.

Ранее Минобороны России сообщило об атаках на производства ударных беспилотников ВСУ, места их запуска и хранения. Удары наносили авиация, артиллерия, ракетные войска и дроны.

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