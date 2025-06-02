Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:49, 2 июня 2025Наука и техника

В России оценили живучесть танков Т-80БВМ

«Ростех»: Танки Т-80БВМ сохраняют боеспособность после множественных попаданий
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские модернизированные танки Т-80БВМ получили дополнительную защиту, которая позволяет машине сохранять боеспособность после множественных попаданий. Живучесть танка оценила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Отмечается, что доработанная машина получила решетчатые противокумулятивные экраны и дополнительные блоки динамической защиты. Также танки оснастили штатными козырьками для защиты башни от дронов-камикадзе.

«Благодаря дополнительной многослойной защите российские танки показывают в зоне боевых действий лучшую боевую устойчивость по сравнению с западными танками, которые применяют войска Украины. Есть много примеров, когда отечественные машины не теряют боеспособность при множестве попаданий противотанковых средств», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025

Т-80БВМ, который создан на базе Т-80БВ, получил газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил, современный прицел и динамическую защиту «Реликт».

В марте стало известно, что российские танки Т-72Б3М получили блоки современной динамической защиты «Реликт», которыми заменили встроенную защиту «Контакт-5» в лобовой части. До этого «Реликт» в лобовой части устанавливали только на Т-80БВМ, Т-90М и боевые машины поддержки танков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Начался второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле

    В Казахстане высказались о ввозе в Россию деталей для украинских беспилотников

    Врач дал совет любителям окрошки

    На владельца «Википедии» составили протокол о пропаганде педофилии

    Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров в Стамбуле

    Назван срок появления интернета в российских самолетах

    Московский монорельс собрались превратить в уникальный парк

    Продажи Tesla в европейской стране упали почти на 70 процентов

    Глава МИД Турции дал напутствие делегациям России и Украины

    В российском регионе введут выплату для демобилизованных участников СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости