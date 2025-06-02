В России оценили живучесть танков Т-80БВМ

«Ростех»: Танки Т-80БВМ сохраняют боеспособность после множественных попаданий

Российские модернизированные танки Т-80БВМ получили дополнительную защиту, которая позволяет машине сохранять боеспособность после множественных попаданий. Живучесть танка оценила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Отмечается, что доработанная машина получила решетчатые противокумулятивные экраны и дополнительные блоки динамической защиты. Также танки оснастили штатными козырьками для защиты башни от дронов-камикадзе.

«Благодаря дополнительной многослойной защите российские танки показывают в зоне боевых действий лучшую боевую устойчивость по сравнению с западными танками, которые применяют войска Украины. Есть много примеров, когда отечественные машины не теряют боеспособность при множестве попаданий противотанковых средств», — говорится в сообщении.

Т-80БВМ, который создан на базе Т-80БВ, получил газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил, современный прицел и динамическую защиту «Реликт».

В марте стало известно, что российские танки Т-72Б3М получили блоки современной динамической защиты «Реликт», которыми заменили встроенную защиту «Контакт-5» в лобовой части. До этого «Реликт» в лобовой части устанавливали только на Т-80БВМ, Т-90М и боевые машины поддержки танков.