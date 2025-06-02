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15:09, 2 июня 2025Россия

В российские детские дома необоснованно поместили тысячи детей

Детский омбудсмен Львова-Белова: В детдомах необоснованно находятся 25 % детей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В детские дома необоснованно поместили тысячи детей. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Речь идет о 25 процентах от всех находящихся в приютах детей. Всего за последние 10 месяцев в российских детдомах насчитывалось около 54 тысяч детей. По мнению детского омбудсмена, в четверти случаев семьям можно было оказать помощь без разлучения.

«Большая цифра. Четверть!» — отметил Путин, заслушав статистику.

Львова-Белова уточнила, что в течение года детей было гораздо больше, поскольку в статистику вошло только одномоментное нахождение детей в детских домах. «Так, конечно, приходили, работали, возвращали. И только при нашем личном еще участии более семи тысяч детей вернулись в кровные семьи», — заключила она.

Ранее сообщалось, что многодетный отец из Челябинской области во время нахождения в зоне проведения специальной военной операции на Украине узнал об отправленных в детдом детях.

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