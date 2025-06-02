В российском городе участвовавшим в сборах школьникам выдали свидетельства с техникой НАТО

В Норильске участвовавшие в сборах дети получили свидетельства с техникой НАТО

В Норильске участвовавшие в военных сборах школьники получили сертификаты с изображением техники НАТО. Об этом сообщает Telegram-канал «Телеграм Норильска».

Один из горожан прислал администрации канала изображение такого свидетельства. На нем, помимо герба города, изображена броне-, авиационная и морская военная техника.

Так, в силуэте танков угадываются очертания западных боевых машин — американского танка Abrams и французского Leclerc. Нарисованный там же истребитель обладает внешними признаками британского истребителя-бомбардировщика Hawker Siddeley Harrier.

На свидетельстве указано на причастность к военным сборам одного из местных военкоматов.

Ранее учителя московской гимназии назвали агентом НАТО и русофобом. Такое мнение сложилось у школьников и их родителей после того, как до них дошли слухи об уничижительных стихах о России, которые якобы заставляет заучивать педагог.