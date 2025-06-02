В российском регионе ограничили работу мобильного интернета

Бусаргин: В Саратовской области временно ограничена работа мобильного интернета

В Саратовской области временно ограничена работа мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в Telegram.

Он призвал жителей с пониманием отнестись к принятым мерам, пояснив, что они необходимы для обеспечения безопасности.

Ранее аналогичные ограничения были введены в Ярославской области в связи с возможными провокациями с использованием беспилотников.

В ночь на понедельник, 2 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше 150 беспилотников. Больше всего летательных аппаратов — 57 — перехватили над Курской областью.