Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:22, 2 июня 2025Интернет и СМИ

В российском регионе ограничили работу мобильного интернета

Бусаргин: В Саратовской области временно ограничена работа мобильного интернета
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gilles Lambert / Unsplash

В Саратовской области временно ограничена работа мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Бусаргин в Telegram.

Он призвал жителей с пониманием отнестись к принятым мерам, пояснив, что они необходимы для обеспечения безопасности.

Ранее аналогичные ограничения были введены в Ярославской области в связи с возможными провокациями с использованием беспилотников.

В ночь на понедельник, 2 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше 150 беспилотников. Больше всего летательных аппаратов — 57 — перехватили над Курской областью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты новые подробности подрыва моста под Брянском

    Звезда «Дома-2» стал уборщиком в селе

    Россиянин нашел бездомного и помог ему вернуться домой

    Первое свидание для россиянина закончилось арестом

    Звезде «Улицы разбитых фонарей» выстрелили в голову

    Трамп отреагировал на теорию о «клонах Байдена»

    Спор участников СВО в российском городе закончился реанимацией

    Названы пять самых модных вещей лета 2025 года

    Губернатор опубликовал кадры последствий атаки ВСУ на Курск

    ВСУ перебросили резервы для удержания оставшихся рубежей южнодонецкого фронта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости