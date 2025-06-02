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21:00, 2 июня 2025Моя страна

В российском регионе появились «черные тюльпаны»

Уникальные «черные тюльпаны» расцвели в горах Сочи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lazaregagnidze / Wikimedia

Уникальные рябчики, которые в народе еще называют черными тюльпанами, расцвели на горных склонах Сочи. Об этом рассказали в местном национальном парке.

В этой местности появилось несколько таких рябчиков: широколистный, холмовой и лагодехский. У каждого из видов есть яркие отличительные черты. В частности, рябчик широколистный очень похож на черный тюльпан из-за темного окраса, а рябчик холмовой может быть как желтым, так и зеленоватым. Такие цветы можно встретить на хребтах Аибга и Ачишхо. Тем временем лагодехский рябчик можно найти как на склонах, так и в лесах.

В национальном парке Сочи рассказали, что для защиты горных цветов важно внимательное отношение и конкретные меры. «И самое главное — не срывайте рябчики», — призвали волонтеры. Также специалисты добавили, что эти изящные цветы должны оставаться на своем месте — на горных склонах, в тишине и гармонии с природой.

Ранее в Сочи началось цветение редких лириодендронов — тюльпановых растений, которые появились еще в меловом периоде и застали динозавров. Таким образом, им сейчас около 100 миллионов лет. По форме они напоминают тюльпаны с «ромашками».

Также цветение уникальных орхидей из тайги увидели в Алтайском заповеднике. Их еще называют кипрским башмачком из-за необычной формы и красоты цвета. Ученые же связывают этот вид орхидей со средиземноморским островом, где когда-то из пены появилась древнегреческая богиня любви Афродита.

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