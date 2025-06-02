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07:46, 2 июня 2025Мир

В Совфеде раскрыли план Британии в отношении мигрантов

Сенатор Пушков: Власти Британии намерены заменить коренное население мигрантами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Власти Великобритании намерены «заменить» коренное население на мигрантов из стран третьего мира. В этом Лондон уличил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что мигранты, проживающие в стране, получают миллиард фунтов в месяц в виде социальных пособий. При этом, как полагает сенатор, через пять лет эта сумма удвоится, потому что приезжих станет в два раза больше.

По его словам, британское руководство проводит колоссальную операцию по переселению народов, выдавая ее за стихийное явление. «Ничего подобного в истории еще не было», — подчеркнул политик.

По данным ученых из Оксфордского университета, в 2024 году Великобритания заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов. В стране проживают до 745 тысяч мигрантов, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель во Франции, где нелегалов порядка 300 тысяч.

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