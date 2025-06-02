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01:59, 2 июня 2025Интернет и СМИ

В США открестились от причастности к атаке на российские аэродромы

CBS: США не делились с Украиной разведданными для атаки беспилотников по России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Соединенные Штаты не делились с Киевом разведданными для проведения недавней атаки на российские аэродромы. С таким утверждением выступила журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники в американской администрации, передает ТАСС.

По ее словам, администрация США не предоставляла Владимиру Зеленскому сведения для операции «Паутина». Журналистка уточнила, что Украина собрала информацию самостоятельно.

Ранее Владимир Зеленский назвал СБУ ответственной за теракт против российских аэродромов. Он уточнил, что подготовка к операции шла более полутора лет.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых вылетали беспилотники.

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