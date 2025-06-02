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23:40, 2 июня 2025Культура

В США застрелили актера из «Зачарованных»

В США застрелили актера из «Железной хватки» и «Зачарованных» Джосса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Американского актера Джонатана Джосса застрелили в городе Сан-Антонио в Техасе, ему было 59 лет. Об этом сообщает Variety со ссылкой на полицию.

Стрельба произошла вечером в воскресенье, 1 июня. Тело актера было найдено у дороги. Стрелок скрылся с места преступления на автомобиле, однако позже его задержали. По данным Deadline, им оказался 56-летний Сигфредо Альварес Сеха.

Как сообщает TMZ, причиной стрельбы стала ссора Джосса с соседом. В феврале дом артиста сгорел. В результате пожара погибла собака актера. Данное происшествие привело к конфликту с Сехой.

При этом в материале портала говорится, что дом Джосса сгорел из-за использования для обогрева мангала. Отмечается, что дом признали непригодным для проживания. Соседи сообщили, что Джосс часто вел себя странно.

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