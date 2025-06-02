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08:06, 2 июня 2025Мир

В Судане объявили о роспуске правительства

SUNA: Премьер-министр Судана Идрис объявил о роспуске правительства
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters TV / Reuters

Новый премьер-министр Судана Камил Идрис в понедельник, 2 июня, объявил о роспуске правительства, передает суданское информационное агентство SUNA.

Генеральным секретарям и заместителям министров было поручено временно исполнять обязанности до создания нового правительства.

В середине мая в стране началось вооруженное противостояние между армией страны и Силами быстрого реагирования (СБР). Впоследствии армия Судана обвинила СБР в мятеже, нанеся удар по их базам.

Ранее сообщалось, что Судан и Россия пришли к соглашению по военной базе Военно-морского флота РФ. «Мы согласились и договорились обо всем», — отмечал глава внешнеполитического ведомства Али Юсеф Шариф.

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