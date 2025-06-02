В Судане объявили о роспуске правительства

SUNA: Премьер-министр Судана Идрис объявил о роспуске правительства

Новый премьер-министр Судана Камил Идрис в понедельник, 2 июня, объявил о роспуске правительства, передает суданское информационное агентство SUNA.

Генеральным секретарям и заместителям министров было поручено временно исполнять обязанности до создания нового правительства.

В середине мая в стране началось вооруженное противостояние между армией страны и Силами быстрого реагирования (СБР). Впоследствии армия Судана обвинила СБР в мятеже, нанеся удар по их базам.

Ранее сообщалось, что Судан и Россия пришли к соглашению по военной базе Военно-морского флота РФ. «Мы согласились и договорились обо всем», — отмечал глава внешнеполитического ведомства Али Юсеф Шариф.