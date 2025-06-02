В украинской делегации высказались о времени начала переговоров

BBC: Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле начнутся по готовности

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле начнутся по готовности, в настоящий момент идет подготовка к встрече. Об этом в Telegram сообщает Русская служба «Би-би-си» (BBC) со ссылкой на источник в украинской делегации.

«Источник в украинской делегации сказал журналистам, что подготовка к переговорам во дворце Чираган продолжается, и встреча "начнется по готовности"», — говорится в сообщении.

Второй раунд переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле должен был начаться 2 мая в 13:00.

Ранее стало известно, что Киев готов к большим шагам для прогресса в достижении мира с Россией. По словам источников в украинской переговорной группе, украинская сторона также призвала российскую делегацию воздержаться от ультиматумов.