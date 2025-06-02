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14:44, 2 июня 2025Бывший СССР

Военблогер раскрыл ситуацию на покровском направлении

Военблогер Рожин: На покровском направлении идут интенсивные позиционные бои
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России активизируют позиционное наступление на покровском направлении. Такое заявление со ссылкой на данные Telegram-канала «Донбасский Партизан» сделал военблогер Борис Рожин.

«Продолжается борьба за ключевые населенные пункты, такие как Новосергеевка, Удачное, Котлино и Лысовка», — раскрыл он ситуацию.

По его словам, российские войска добились значительных успехов в районе Елизаветовки, идут бои в районах Нового Труда и Зеленого. Благодаря интенсивным боевым действиям ВС России расширяет зону контроля.

Ранее стало известно, что российские войска окружили Вооруженные силы Украины юго-западнее Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике. По словам источника Telegram-канала «Иди и смотри», ВСУ находятся в критическом положении.

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