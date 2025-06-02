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21:17, 2 июня 2025Интернет и СМИ

Военкор раскрыл расходы Украины из-за выданных тел бойцов ВСУ

Военкор Коц: Украина заплатит ₽180 млрд за 6 тыс. тел бойцов ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

За 6000 тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых Россия вернет, Киев будет вынужден заплатить родственникам погибших 180 миллиардов рублей. Расходы Украины раскрыл военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Получается, мы грузанули Украину на 180 миллиардов рублей. (...) То есть мы и гуманитарный вопрос закрыли, и переполненные морозилки освободили, и Украину элегантно грузанули на деньги», — написал Коц.

Военкор напомнил, что за каждого погибшего бойца ВСУ родственникам обещали выплатить 30 миллионов рублей. Таким образом Коц подсчитал сумму за 6000 тел, «если они, конечно, в опознаваемом состоянии».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Юлия Яцык раскрыла значение обмена телами солдат для Вооруженных сил Украины. Она подчеркнула, что тела еще не учтены в официальных сведениях о потерях.

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