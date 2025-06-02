Восхищение украинской идеологией привело россиянина за решетку

На Ставрополье суд арестовал мужчину, восхищавшегося украинской идеологией

Изобильненский суд Ставропольского края арестовал местного жителя, восхищавшегося украинской идеологией. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, мужчина в Telegram общался с членами «Русского добровольческого корпуса» (РДК; запрещенная в России террористическая организация). Он был приверженцем проукраинской идеологии и склонял своих друзей к участию в деятельности РДК.

Возбуждено дело по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности организации, признанной террористической») и части 1 статьи 205.1 («Склонение к террористической деятельности») УК РФ.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Крыма, который планировал выехать за пределы страны и принять участие в боях в составе «Русского добровольческого корпуса».