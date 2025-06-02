Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:34, 2 июня 2025Силовые структуры

Восхищение украинской идеологией привело россиянина за решетку

На Ставрополье суд арестовал мужчину, восхищавшегося украинской идеологией
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Изобильненский суд Ставропольского края арестовал местного жителя, восхищавшегося украинской идеологией. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, мужчина в Telegram общался с членами «Русского добровольческого корпуса» (РДК; запрещенная в России террористическая организация). Он был приверженцем проукраинской идеологии и склонял своих друзей к участию в деятельности РДК.

Возбуждено дело по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности организации, признанной террористической») и части 1 статьи 205.1 («Склонение к террористической деятельности») УК РФ.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Крыма, который планировал выехать за пределы страны и принять участие в боях в составе «Русского добровольческого корпуса».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Начался второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле

    Звезда «Реальных пацанов» назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком

    Цены на нефть начали расти

    Госпитализированный Киркоров впервые вышел на связь и рассказал о своей боли

    В Казахстане высказались о ввозе в Россию деталей для украинских беспилотников

    Врач дал совет любителям окрошки

    На владельца «Википедии» составили протокол о пропаганде педофилии

    Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров в Стамбуле

    Назван срок появления интернета в российских самолетах

    Московский монорельс собрались превратить в уникальный парк

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости