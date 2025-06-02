Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют возможностей для проведения масштабных контратак. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает ТАСС.
«На сегодняшний день средства и силы у противника существуют только для сдерживания наших войск. Чтобы контратаковать по большой линии соприкосновения — это на донецком или запорожском, херсонском направлениях или Курской области, — [сил] у них нет», — уточнил Киселев.
Военный эксперт также рассказал, что украинские военные понесли большие потери на покровском направлении. В результате ВСУ отвели ряд подразделений на данном участке фронта.
Ранее военблогер Юрий Подоляка рассказал, что в Донецкой народной республике (ДНР) фронт ВСУ «трещит». По его словам, украинские подразделения испытывают сложности на константиновском направлении.