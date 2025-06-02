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11:45, 2 июня 2025Бывший СССР

Возможности ВСУ проводить контратаки оценили

Киселев: ВСУ не имеют сил для проведения масштабных контратак
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют возможностей для проведения масштабных контратак. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает ТАСС.

«На сегодняшний день средства и силы у противника существуют только для сдерживания наших войск. Чтобы контратаковать по большой линии соприкосновения — это на донецком или запорожском, херсонском направлениях или Курской области, — [сил] у них нет», — уточнил Киселев.

Военный эксперт также рассказал, что украинские военные понесли большие потери на покровском направлении. В результате ВСУ отвели ряд подразделений на данном участке фронта.

Ранее военблогер Юрий Подоляка рассказал, что в Донецкой народной республике (ДНР) фронт ВСУ «трещит». По его словам, украинские подразделения испытывают сложности на константиновском направлении.

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