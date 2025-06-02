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18:31, 2 июня 2025Забота о себе

Врачи обнаружили у женщины рак после падения дома

Metropoles: В Бразилии у женщины возник рак легких из-за пассивного курения
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sirikarn Rinruesee / Shutterstock / Fotodom  

В Бразилии 85-летняя местная жительница нечаянно упала дома, после чего медики обнаружили у нее рак легких. Об этом рассказало издание Metropoles.

Женщина после падения не стала сразу обращаться в больницу, поскольку лишь немного рассекла веко. Однако через три дня она все же решила записаться к врачу, чтобы провериться на наличие переломов, так как ранее подобные травмы уже происходили.

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Во время проведения компьютерной томографии медики обнаружили у пациентки рак легких, который находился на ранней стадии. Данное заболевание, по предположениям специалистов, возникло из-за многолетнего пассивного курения. Дело в том, что курил муж бразильянки, который умер годом ранее от аналогичной патологии.

Ранее в Англии у семилетнего мальчика нечаянно обнаружили рак мозга. Произошло это во время стандартной проверки зрения.

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