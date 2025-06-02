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09:17, 2 июня 2025Бывший СССР

ВСУ перебросили резервы для удержания оставшихся рубежей южнодонецкого фронта

ВСУ перебросили на южнодонецкое направление 152 бригаду для удержания рубежей
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в качестве резерва 152-ю отдельную егерскую бригаду на южнодонецкое направление. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Источники агентства сообщают, что основная задача ВСУ заключается в удержании оставшихся под контролем немногочисленных рубежей на этом участке фронта. Также сообщается, что уровень подготовки переброшенных военных низкий, о чем свидетельствует ситуация на этом направлении.

Ранее стало известно, что армия России активно наступает на краснолиманском направлении, заняв обширный участок территории между Редкодубом, Липовым и начав штурм Карповки в Донецкой народной республике (ДНР). «Русские ворвались в Карповку. Площадь продвижения — около десяти квадратных километров», — приводят военкоры сообщения украинских военных аналитиков.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы России уверено двигаются вперед на константиновском направлении.

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