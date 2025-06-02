ВСУ уличили в обезображивании тел наемников в Курской области

ТАСС: Спецподразделения ВСУ обезображивают тела наемников до неузнаваемости

Спецподразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нередко обезображивают тела иностранных наемников. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Зачастую трупы иностранных наемников обезображены до неузнаваемости. (...) Однако периодически родственники колумбийцев, японцев, немцев и других иностранных боевиков также связываются с нашими волонтерскими проектами», — заявил собеседник ТАСС.

Он уточнил, что подобная ситуация наблюдалась в Курской области.

Ранее Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что подразделения ВСУ, в которых действуют наемники из Колумбии и Японии, предприняли попытку прорыва в Курскую область. По данным канала, о наемниках на теткинском и глушковском направлениях стало известно от украинского военного, захваченного в плен представителями группировкой войск «Север».