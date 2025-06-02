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15:05, 2 июня 2025Силовые структуры

Выбрасывающие грузы из российских поездов попали на видео

ФСБ показала видео хищений грузов из поездов в Тверской области, ущерб ₽55 млн
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Похищавшие товары из вагонов российских поездов 36 участников ОПГ получили приговоры

ФСБ показала видео масштабных хищений грузов из поездов, проходящих через Тверскую область. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны мужчины, выбрасывающие коробки на ходу с грузовых платформ, которые затем укладывают в грузовики. Силовики задерживают подозреваемых. Позже они предстали перед судом.

Калининский районный суд Тверской области вынес приговор 36 участникам преступной группировки, занимавшейся масштабными хищениями. Среди них руководящий работник диспетчерской службы Октябрьской железной дороги, работники локомотивных бригад, охрана поездов. Их осудили на сроки от семи до девяти лет заключения.

По данным ФСБ, с 2017 по 2018 год они крали груз по ночам с проходящих через станцию Ржев железнодорожных составов, брошенные коробки загружали в фуры. Ущерб от преступлений превысил 55 миллионов рублей.

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