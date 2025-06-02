Выбрасывающие грузы из российских поездов попали на видео

ФСБ показала видео хищений грузов из поездов в Тверской области, ущерб ₽55 млн

ФСБ показала видео масштабных хищений грузов из поездов, проходящих через Тверскую область. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны мужчины, выбрасывающие коробки на ходу с грузовых платформ, которые затем укладывают в грузовики. Силовики задерживают подозреваемых. Позже они предстали перед судом.

Калининский районный суд Тверской области вынес приговор 36 участникам преступной группировки, занимавшейся масштабными хищениями. Среди них руководящий работник диспетчерской службы Октябрьской железной дороги, работники локомотивных бригад, охрана поездов. Их осудили на сроки от семи до девяти лет заключения.

По данным ФСБ, с 2017 по 2018 год они крали груз по ночам с проходящих через станцию Ржев железнодорожных составов, брошенные коробки загружали в фуры. Ущерб от преступлений превысил 55 миллионов рублей.