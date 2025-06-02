Похищавшие товары из вагонов российских поездов 36 участников ОПГ получили приговоры

В Тверской области 36 человек получили приговоры за кражу из товарных поездов

В Тверской области суд вынес приговоры 36 участникам организованной преступной группировки (ОПГ), занимавшихся кражей товаров из вагонов поездов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

На скамье подсудимых среди фигурантов оказались три организатора, три соучастника. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по части 1, части 2 статьи 210 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе») пунктам «а», «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере»). Так, 11 человек получили от семи до девяти лет лишения свободы, а остальные — освобождены от наказания из-за того, что уже отбыли его в рамках ранее избранных мер пресечения. Один из соучастников не дожил до вынесения приговора, а еще двое обвиняемых тоже уже отбывают срок лишения свободы.

Как установил суд, в 2017-2018 годах участники ОПГ занимались кражей из грузовых контейнеров товарных поездов, проходящих через станцию Ржев. Для этого они привлекли руководящего работника диспетчерской службы Октябрьской железной дороги, работников локомотивных бригад и охрану поездов. Установлено 13 эпизодов краж грузов. Общая сумма украденного составляет более 40 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Сотрудники полиции разыскивают членов ОПГ, которые под видом борьбы с незаконным оборотом наркотиков совершают преступления на территории Ингушетии.