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16:28, 2 июня 2025Бывший СССР

Захарова взялась за топор на встрече с белорусским коллегой

Захарова взялась за топор с пресс-секретарем МИД Белоруссии Варанковым
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: страница «МИД Беларуси» во Вконтакте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела встречу со своим белорусским коллегой Русланом Варанковым, после чего они взялись за топор и сфотографировались. Совместную фотографию дипломатов показало министерство иностранных дел Белоруссии в социальной сети «ВКонтакте».

Как видно на опубликованном снимке, официальный представитель МИД России и пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии стоят рядом, обеими руками держась за топор производства Минского тракторного завода (МТЗ).

«Первая договоренность достигнута и принята к реализации — рубить правду-матку сообща белорусским топором МТЗ», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее в сети появилось видео, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко опробовал белорусский топор на нескольких чурках. По его словам, инструмент оказался хорошим, однако производителям есть над чем поработать.

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