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20:29, 2 июня 2025Бывший СССР

Зеленский отреагировал на предложение о временном прекращении огня

Зеленский отклонил предложение России о временном прекращении огня
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение России в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле о временном прекращении огня. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram.

Зеленский прокомментировал идею о временном прекращении огня на отдельных участках фронта для сбора тел военнослужащих и резко высказался в ответ о российской делегации. По его словам, Киев по-прежнему настаивает на безусловном прекращении огня.

«Поэтому я очень хочу, чтобы наши американские партнеры направили пакет санкций в Сенат», — добавил политик.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак после переговоров в Стамбуле призвал ввести новые санкции против России, поскольку Москва якобы не хочет добиваться мира.

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