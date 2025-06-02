Зеленский отреагировал на предложение о временном прекращении огня

Зеленский отклонил предложение России о временном прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение России в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле о временном прекращении огня. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram.

Зеленский прокомментировал идею о временном прекращении огня на отдельных участках фронта для сбора тел военнослужащих и резко высказался в ответ о российской делегации. По его словам, Киев по-прежнему настаивает на безусловном прекращении огня.

«Поэтому я очень хочу, чтобы наши американские партнеры направили пакет санкций в Сенат», — добавил политик.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак после переговоров в Стамбуле призвал ввести новые санкции против России, поскольку Москва якобы не хочет добиваться мира.