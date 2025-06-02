Желание России продолжать переговоры с Украиной после серии ударов объяснили

Безпалько объяснил желание РФ продолжать переговоры, несмотря на удары Украины

Россия не стала отменять переговоры, несмотря на массированные удары по своей территории, потому что стремится продемонстрировать мировому сообществу приверженность мирному урегулированию конфликта — вопреки обвинениям, звучащим со стороны Украины. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Богдан Безпалько.

По его словам, несмотря на продолжающийся дипломатический процесс, Москва, скорее всего, не согласится на прекращение огня как минимум до нанесения ответных ударов по украинским военным и инфраструктурным объектам и выработки четкого плана контроля за перемирием.

В связи с этим он посоветовал не ждать от второго раунда переговоров, который проходит в Стамбуле в понедельник, 2 июня, серьезных прорывов.

«Украина попыталась спровоцировать Россию на отказ от переговоров. А меморандум, который был опубликован украинскими властями, есть не что иное, как завуалированное предложение сдаться», — сказал Безпалько.

Накануне, 1 июня, Служба безопасности Украины (СБУ) провела серию ударов по российским объектам. По сообщениям российских и украинских источников, были атакованы пять аэродромов в Амурской, Ивановской, Иркутской, Мурманской и Рязанской областях. Целью стали стратегические и дальние бомбардировщики воздушно-космических сил, способные нести ядерное оружие и составляющие часть ядерной триады. По информации министерства обороны, атаки удалось отразить в трех регионах. В Иркутской и Мурманской областях произошли возгорания на стоянках воздушных судов. Операция получила название «Паутина», подготовка к ее проведению велась более полутора лет.

В ту же ночь неизвестные подорвали два железнодорожных моста в Брянской и Курской областях. Один из пассажирских поездов, в котором находились 388 человек, оказался в эпицентре взрыва и попал под обломки — несколько вагонов перевернулись. Погибли 7 человек, пострадали более 66.