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12:19, 2 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Желание России продолжать переговоры с Украиной после серии ударов объяснили

Безпалько объяснил желание РФ продолжать переговоры, несмотря на удары Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия не стала отменять переговоры, несмотря на массированные удары по своей территории, потому что стремится продемонстрировать мировому сообществу приверженность мирному урегулированию конфликта — вопреки обвинениям, звучащим со стороны Украины. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Богдан Безпалько.

По его словам, несмотря на продолжающийся дипломатический процесс, Москва, скорее всего, не согласится на прекращение огня как минимум до нанесения ответных ударов по украинским военным и инфраструктурным объектам и выработки четкого плана контроля за перемирием.

В связи с этим он посоветовал не ждать от второго раунда переговоров, который проходит в Стамбуле в понедельник, 2 июня, серьезных прорывов.

«Украина попыталась спровоцировать Россию на отказ от переговоров. А меморандум, который был опубликован украинскими властями, есть не что иное, как завуалированное предложение сдаться», — сказал Безпалько.

Накануне, 1 июня, Служба безопасности Украины (СБУ) провела серию ударов по российским объектам. По сообщениям российских и украинских источников, были атакованы пять аэродромов в Амурской, Ивановской, Иркутской, Мурманской и Рязанской областях. Целью стали стратегические и дальние бомбардировщики воздушно-космических сил, способные нести ядерное оружие и составляющие часть ядерной триады. По информации министерства обороны, атаки удалось отразить в трех регионах. В Иркутской и Мурманской областях произошли возгорания на стоянках воздушных судов. Операция получила название «Паутина», подготовка к ее проведению велась более полутора лет.

В ту же ночь неизвестные подорвали два железнодорожных моста в Брянской и Курской областях. Один из пассажирских поездов, в котором находились 388 человек, оказался в эпицентре взрыва и попал под обломки — несколько вагонов перевернулись. Погибли 7 человек, пострадали более 66.

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