Журналист WSJ испугался брать интервью у Мединского

RT: Журналист WSJ Люксмур испугался брать интервью у Мединского

Журналист The Wall Street Journal (WSJ) Мэтью Люксмур испугался брать интервью у главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что корреспондент сам его просил об этом. После Мединский предложил Люксмуру поговорить в машине по дороге в аэропорт, поскольку Москве важно, чтобы Вашингтон понимал истинное положение дел.

Отмечается, что журналист сначала отказывался, совещался с редакцией и буквально минуту провел в автомобиле российского политика, после чего вышел.

Ранее Мединский в эфире телеканала Россия 24 пообещал передать украинский список из 339 детей в офис уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

