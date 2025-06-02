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21:35, 2 июня 2025Интернет и СМИ

Журналист WSJ испугался брать интервью у Мединского

RT: Журналист WSJ Люксмур испугался брать интервью у Мединского
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Журналист The Wall Street Journal (WSJ) Мэтью Люксмур испугался брать интервью у главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что корреспондент сам его просил об этом. После Мединский предложил Люксмуру поговорить в машине по дороге в аэропорт, поскольку Москве важно, чтобы Вашингтон понимал истинное положение дел.

Отмечается, что журналист сначала отказывался, совещался с редакцией и буквально минуту провел в автомобиле российского политика, после чего вышел.

Ранее Мединский в эфире телеканала Россия 24 пообещал передать украинский список из 339 детей в офис уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

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