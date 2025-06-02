Звезде «Улицы разбитых фонарей» выстрелили в голову

Работающему охранником актеру Валерию Музыке выстрелили в голову из пистолета

Звезда сериалов «Невский» и «Улицы разбитых фонарей» Валерий Музыка, который сейчас работает обычным охранником в одном из торговых центров Санкт-Петербурга, пострадал в конфликте с одним из посетителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 20-летний молодой человек выстрелил бывшему актеру в голову из сигнального пистолета. Перед этим нарушитель разбрасывал мусор и громил урны на фудкорте торгового центра. 48-летний Валерий решил скрутить его и вывести за пределы ТЦ, на что мужчина достал сигнальный пистолет «Пионер» и несколько раз выстрелил в район головы. Сообщается, что медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и повреждение плеча.

Также известно, что стрелка уже задержали, ему выписали штраф за хулиганство и поместили в изолятор, изъяв пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что звезда «Улиц разбитых фонарей» возмутился «спа-салонными лицами» в военных фильмах. Он считает, что современные режиссеры перестали снимать хорошие военные фильмы.