Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:30, 2 июня 2025Культура

Звезде «Улицы разбитых фонарей» выстрелили в голову

Работающему охранником актеру Валерию Музыке выстрелили в голову из пистолета
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

Звезда сериалов «Невский» и «Улицы разбитых фонарей» Валерий Музыка, который сейчас работает обычным охранником в одном из торговых центров Санкт-Петербурга, пострадал в конфликте с одним из посетителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 20-летний молодой человек выстрелил бывшему актеру в голову из сигнального пистолета. Перед этим нарушитель разбрасывал мусор и громил урны на фудкорте торгового центра. 48-летний Валерий решил скрутить его и вывести за пределы ТЦ, на что мужчина достал сигнальный пистолет «Пионер» и несколько раз выстрелил в район головы. Сообщается, что медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и повреждение плеча.

Также известно, что стрелка уже задержали, ему выписали штраф за хулиганство и поместили в изолятор, изъяв пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что звезда «Улиц разбитых фонарей» возмутился «спа-салонными лицами» в военных фильмах. Он считает, что современные режиссеры перестали снимать хорошие военные фильмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл деталь атаки на российские аэродромы

    На Тайване рассказали об усилившемся военном давлении Китая

    Семьям не вернувшихся с СВО бойцов приходилось делать платные справки для получения льгот

    Появилась информация об одном из участников переговоров России и Украины

    Гретцки вспомнил о моменте осознания способности Овечкина побить его рекорд

    Российские полицейские со стрельбой погнались за лихачом и попали на видео

    Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности из-за отказа двигателя

    Экс-возлюбленная российского миллиардера вышла в свет в прозрачном бюстгальтере

    Минобороны России рассказало об использовании 3D-печати в зоне СВО

    Возросло число пострадавших в результате обрушения моста на поезд под Брянском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости