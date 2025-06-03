18-летний россиянин поднял на улице зажигалку и подорвался

Гладков: Юноша поднял на улице зажигалку и получил минно-взрывную травму

В селе Афоньевка Волоконовского района Белгородской области 18-летний юноша поднял на улице предмет, похожий на зажигалку, и подорвался. Подробный комментарий о происшествии губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале.

Он отметил, что жителя доставили в больницу для оказания всей необходимой медицинской помощи.

«Ранения оказались не такими серьезными, как могли бы — минно-взрывная травма и множественные ранения правой руки», — написал белгородский губернатор, добавив, что молодого человека уже выписали домой.

Губернатор Белгородской области призвал граждан не брать в руки на улицах незнакомые предметы. Он попросил извещать об опасных находках диспетчеров службы 112.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при ударе украинского дрона по «Газели» пострадал водитель.