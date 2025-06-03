Автор хитов «Технологии» и «Стрелок» заявил о краже 100 его песен

Композитор Величковский потребовал от лейбла «Джем» 25 млн за кражу 100 песен

Музыкант и композитор Леонид Величковский, известный по работе с группами «Технология» и «Стрелки», подал в суд на лейбл «Джем», обвинив издателя в краже более 100 треков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Величковский еще в 90-х годах передал права на аудиозаписи гендиректору лейбла «Джем» Андрею Черкасову для продвижения. В итоге более сотни композиций оказались в сети, в том числе мелодии, написанные для певицы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) и популярных в то время групп.

Теперь композитор пытается через суд запретить использование его фонограмм лейблом, а также требует взыскать с Черкасова 25 миллионов рублей за уже опубликованные в общем доступе треки. Mash отмечает, что подобные претензии имеют и другие артисты, в том числе бывшая солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина.

Ранее Величковский высказался о конфликте Лады Дэнс и певицы Ольги Бузовой из-за хита «Девочка-ночь» (Baby Tonight).