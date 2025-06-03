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08:20, 3 июня 2025Мир

Британия захотела усилить ядерное присутствие в Европе

Bloomberg: Великобритания намерена усилить свою роль в ядерном сдерживании НАТО
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Великобритания рассматривает возможность усиления своей роли в рамках ядерного сдерживания НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Великобритания намерена усилить свою роль в ядерном сдерживании НАТО на фоне сомнений в приверженности США альянсу», — сказано в сообщении.

Источник агентства подчеркнул, что в Лондоне обсуждаются в том числе сценарии размещения ядерного вооружения на британских истребителях.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что страна переходит в режим готовности к войне, подчеркнув, что Великобритания «не может игнорировать» угрозу со стороны России.

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