Британия захотела усилить ядерное присутствие в Европе

Bloomberg: Великобритания намерена усилить свою роль в ядерном сдерживании НАТО

Великобритания рассматривает возможность усиления своей роли в рамках ядерного сдерживания НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Великобритания намерена усилить свою роль в ядерном сдерживании НАТО на фоне сомнений в приверженности США альянсу», — сказано в сообщении.

Источник агентства подчеркнул, что в Лондоне обсуждаются в том числе сценарии размещения ядерного вооружения на британских истребителях.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что страна переходит в режим готовности к войне, подчеркнув, что Великобритания «не может игнорировать» угрозу со стороны России.