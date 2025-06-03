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07:56, 3 июня 2025Россия

Британию обвинили в использовании Украины в качестве личного полигона

Степанов: Британия хочет использовать Украину как полигон для испытания ВПК
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Великобритания больше других стран создает условия для нарастания напряженности в Европе, ее цель — использовать территорию Украины в качестве личного полигона для испытания своих вооружений и технологий военно-промышленного комплекса (ВПК). Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

«Британия является одним из локомотивов эскалации противостояния с РФ. Первичная цель — возможность апробации своих решений в условиях реального боя, отработка тактики с целью последующего масштабирования на других зонах потенциальной напряженности в российском приграничье», — подчеркнул эксперт.

Так он прокомментировал заявление британского премьера Кира Стармера, что Соединенное Королевство будет увеличивать расходы на оборону для подготовки своих вооруженных сил к войне. Степанов отметил, что Британия, несмотря на выход из ЕС, во многом определяет тренд на милитаризацию. ВПК страны составляют около 50 компаний, представители которых съездили на Украину в мае 2025 года в попытке укрепить сотрудничество.

В то же время в самой Великобритании расходы на оборону только повышаются. По информации специалиста, в этом году страна инвестировала в этот сегмент порядка 70 миллиардрв евро, на оборонные расходы выделен рекордный за последнее время бюджет.

Ранее журналист Чей Боуз объявил, что гипотетический конфликт Великобритании с Россией, к которому планирует готовится Стармер, закончится разгромом Лондона в течение суток.

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