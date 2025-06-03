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18:09, 3 июня 2025Из жизни

Сбежавшая черепаха нашлась спустя 11 месяцев в 1,6 километра от дома

В Великобритании сбежавшая черепаха нашлась в 1,6 километра от дома
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: PhotoSmileBeautiful / Shutterstock / Fotodom  

В графстве Глостершир, Великобритания, владелица воссоединилась с любимой черепахой спустя 11 месяцев после ее исчезновения. Об этом пишет Gloucestershire Live.

Черепаха Джинджер пропала после того, как не стало ее старого партнера, Фреда. Она сделала подкоп под забором в саду и сбежала. Хозяйка черепахи Сара-Джейн Мьюири расклеила в окрестностях объявления о пропаже, но никто не звонил ей. Ее друг, ветеринар, предположил, что Джинджер ушла из дома в поисках новой пары.

Вскоре женщина стала терять надежду на возвращение черепахи. «Джинджер была у нас с тех пор, как я была 10-летней девочкой, — рассказала Мьюири. — И, когда она сбежала, я думала, что больше никогда ее не увижу». Однако почти через год после побега питомца нашли. Черепаху заметили за пабом в 1,6 километра от дома. С ней все было хорошо.

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По мнению Мьюири, Джинджер не могли так долго найти из-за камуфляжной окраски панциря. Так, человек, спасший черепаху, признался, что сначала принял ее за камень. Владелица предположила, что Джинджер успела пройти километр, прежде чем впала в спячку. «Я искренне не могла поверить, что она пережила год в дикой природе», — призналась Мьюири.

Ранее сообщалось, что в Великобритании хозяйка воссоединилась с любимой черепахой по кличке Леонардо спустя девять месяцев после ее исчезновения. У питомца воспалился глаз, в остальном у него не было проблем со здоровьем, несмотря на жизнь на улице.

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