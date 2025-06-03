Франция потребовала выдачи осужденного в США россиянина

Мельников: Экстрадиция Легкодымова носит политический характер

Экстрадиция предпринимателя Анатолия Легкодымова во Францию носит политический характер и нарушает международное право, убежден вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Его цитирует NewsAlert.

Легкодымов был арестован в январе 2023 года по делу криптовалютной платформы Bitzlato, обвиненной в незаконной деятельности по обмену валют. Однако суд признал россиянина виновным частично, приговорив его к 18 месяцам заключения, которые он уже отбыл.

Несмотря на решение об освобождении и депортацию в Россию, Легкодымов удерживается в иммиграционной тюрьме из-за требования Минюста Франции о выдаче. Мельников подчеркнул, что дело в США фактически развалилось, однако теперь мужчину хотят судить повторно. Правозащитник убежден, что преследование одного из основателей Bitzlato носит политический характер.

«Ряд западных спецслужб пытаются захватить контроль над индустрией криптовалют, независимыми социальными сетями, крупными IT-проектами — установив свою диктатуру. Особенно часто в последние годы они пытаются посадить талантливых русских инженеров и IT-специалистов», — заявил правозащитник.

Мельников призвал российские власти, международные институты и правозащитное сообщество защитить Легкодымова от незаконной экстрадиции. Делом занимается российское консульство.