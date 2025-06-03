Глава МАГАТЭ заявил о невозможности запустить ЗАЭС в ближайшее время

Гросси: Запорожская АЭС не может быть перезапущена в ближайшее время

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что условий для запуска Запорожской АЭС не существует в данный момент. Его слова передает ТАСС.

«Мы не находимся в положении, когда АЭС может быть перезапущена в ближайшее время. Мы далеки от этого, потребуется довольно значительное время», — заявил Гросси.

По его словам, основными причинами, которые препятствуют запуску, являются отсутствие достаточного уровня воды для охлаждения реакторов и недостаток внешнего электроснабжения.

Ранее Гросси прибыл в Киев на встречу с главой МИД Украины Андреем Сибигой и министром энергетики страны Германом Галущенко. Глава агентства отметил, что это его 12-й визит на Украину.