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18:57, 3 июня 2025Бывший СССР

Глава МАГАТЭ заявил о невозможности запустить ЗАЭС в ближайшее время

Гросси: Запорожская АЭС не может быть перезапущена в ближайшее время
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что условий для запуска Запорожской АЭС не существует в данный момент. Его слова передает ТАСС.

«Мы не находимся в положении, когда АЭС может быть перезапущена в ближайшее время. Мы далеки от этого, потребуется довольно значительное время», — заявил Гросси.

По его словам, основными причинами, которые препятствуют запуску, являются отсутствие достаточного уровня воды для охлаждения реакторов и недостаток внешнего электроснабжения.

Ранее Гросси прибыл в Киев на встречу с главой МИД Украины Андреем Сибигой и министром энергетики страны Германом Галущенко. Глава агентства отметил, что это его 12-й визит на Украину.

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