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14:42, 3 июня 2025Силовые структуры

Группа подростков открыла стрельбу по двум школьникам в Москве

В Москве подростки открыли стрельбу по школьникам из-за внешнего вида
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: senivpetro / freepik

В Москве группа подростков 12-15 лет выследила двух знакомых из школы и открыла по ним стрельбу. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, нападение произошло в тот момент, когда шестиклассники находились на детской площадке. Подростки подошли к ним и начали стрелять. В результате одна из пуль попала 12-летнему школьнику в шею, другие задели руку и ногу.

Ребенка госпитализировали, а его отец обратился в полицию.

Сообщается, что подростки стреляли из огнестрельного оружия, ранее они уже угрожали потерпевшим. Подросткам якобы не нравился их внешний вид — длинные волосы и черная одежда.

В начале июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина выстрелил по машине, находясь в квартире, и попал на видео.

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