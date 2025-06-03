Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:01, 3 июня 2025Россия

Хинштейн высказался о признании терактом подрыва мостов в Курской и Брянской областях

Врио курского главы Хинштейн: ВСУ взорвали мосты для запугивания общества
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Московская транспортная прокуратура / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали мосты в Курской и Брянской областях для запугивания общества. Об этом заявил врио курского губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Следственный комитет (СК) России признал взрывы на объектах терактом.

«Как заявили в СК, преступники максимальной точно спланировали подрывы так, чтобы под удар попали сотни мирных граждан. Все это делалось с одной целью — запугать наш народ, подорвать общество», — написал чиновник.

В воскресенье, 1 июня, в Брянской и Курской областях были взорваны мосты. Поезд, следовавший по одному из них, был пассажирским. В СК России происшествия квалифицировали как террористический акт. В результате 113 человек пострадали, в их числе есть дети. Еще семерых спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму заявили о «вражеской активности» у берега полуострова

    Новый президент Польши ответил Зеленскому на поздравления напоминанием о проблемах

    Пытавшаяся поджечь самолет зажигалкой россиянка заплатит авиакомпании сотни тысяч рублей

    Россиянам назвали порядок действий при укусе клеща

    В США раскрыли опасную уязвимость Трампа перед иностранными разведками

    Глава МАГАТЭ прибыл в Киев

    В отравившем российских детей дихлофосе выявили побочный эффект

    Сестра Жанны Фриске раскрыла свой вес и заявила о голодовке

    В еще одном российском городе захотели поставить памятник Сталину

    Минэк заявил о заметном замедлении темпов роста цен в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости