Из-за смерти композитора Доги объявили траур

Президент Молдавии объявила национальный траур из-за смерти Евгения Доги

Президент Молдавии Майя Санду объявила национальный траур после новостей о смерти культового советского композитора Евгения Доги. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Молдавия была красивее и богаче благодаря ему. Прощаемся с болью и благодарностью. В знак почтения великому Евгению Доге будет объявлен национальный траур в день его похорон», — написала она.

Известно, что 22 октября 1998 года Евгений Дмитриевич получил гражданство Российской Федерации. В последние годы жизни Дога участвовал в качестве члена жюри и гостя в фестивале художественного творчества ветеранов «Победа одна на всех», а также фестивале «Свидание с Россией» и других мероприятиях.

Ранее стало известно, что легендарный советский композитор Евгений Дога ушел из жизни на 89-м году. Он писал музыку к всенародно любимым картинам «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь».