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16:21, 3 июня 2025Силовые структуры

Издателя компьютерной игры «Мир танков» внесут в перечень террористов

Издателя игры «Мир танков» внесут в перечень террористов и экстремистов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Andrii Anna photographers / Shutterstock / Fotodom  

Издателя игры «Мир танков» внесут в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС.

Основанием для этого является решение Таганского районного суда Москвы о запрете деятельности компании «Леста» — издателя компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей».

16 апреля Генпрокуратура (ГП) попросила запретить в России объединение, состоящее из владельца компании «Леста» Малика Хатажаева и собственника Wargaming.net Виктора Кислого. Ведомство считает, что Кислый и Хатажаев создали экстремистское объединение и осуществляют экстремистскую деятельность на территории России.

Неделей позже Таганский суд Москвы арестовал активы разработчика игр.

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