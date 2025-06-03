Издателя компьютерной игры «Мир танков» внесут в перечень террористов

Издателя игры «Мир танков» внесут в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС.
Основанием для этого является решение Таганского районного суда Москвы о запрете деятельности компании «Леста» — издателя компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей».
16 апреля Генпрокуратура (ГП) попросила запретить в России объединение, состоящее из владельца компании «Леста» Малика Хатажаева и собственника Wargaming.net Виктора Кислого. Ведомство считает, что Кислый и Хатажаев создали экстремистское объединение и осуществляют экстремистскую деятельность на территории России.
Неделей позже Таганский суд Москвы арестовал активы разработчика игр.